ВС РФ поразили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Российские войска ударом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

« " С о л н ц е п е к " с ж е г п о з и ц и и В С У . Р а с ч е т Т О С - 1 А " С о л н ц е п е к " ( . . . ) у н и ч т о ж и л о п о р н ы й п у н к т и ж и в у ю с и л у В С У в л е с о п о л о с е Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и Минобороны.

Отмечается, что в атаке также принимал участие расчет беспилотников.

Ранее Минобороны показало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Курской области. В результате атаки был уничтожен личный состав соединения украинской армии.