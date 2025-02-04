Мощный взрыв мины уничтожил Humvee ВСУ

Формирования киевского режима продолжают терять личный состав в результате подрывов на минах. Очередной подобный случай показан в Telegram-канале "Сердце Севера".

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Российский дрон-разведчик заметил пикап Humvee ВСУ, когда в него садились четверо боевиков. Трое влезли в кабину, одному досталось место в кузове. Внедорожник на большой скорости стал двигаться по дороге, но на одном из ее участков он сместился в сторону обочины, после чего произошел мощный взрыв.

По этическим соображениям не показываем кадры того, что произошло потом, так как случившееся имело для вэсэушников фатальные последствия.

Одного из них, по всей видимости, находившегося снаружи, отбросило метров на двадцать от серьезно поврежденного транспортного средства. Больше всего пострадали те, кто сидел внутри, по правую сторону от водителя, который единственный в панике смог убежать. Произошедшее еще раз продемонстрировало, что американские автомобили такого типа не обладают никакой противоминной защитой.