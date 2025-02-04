Ученые из NASA нашли в Гренландии военный бункер США времен Холодной войны

Работникам NASA удалось найти в Гренландии военный бункер США времен холодной войны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на National Geographic.

Бункер был создан в 1960 году в рамках проекта «Ледяной червь». Сама база известна как «Кэмп Сенчури». Она была погребена под 30 метрами Гренландского ледяного щита, говорится в публикации.

По словам специалиста по криосфере из NASA Алекса Гарднера, сначала данных о том, что это такое, не было. В течение шести десятилетий бункер оставался засекреченным.

Как отмечается, изначально план предполагал прокладку по туннелям лагеря «Кэмп Сенчури» и за его пределами железнодорожных путей, где можно было бы тайно разместить и транспортировать до 600 ракет с ядерными боеголовками. В 1963 году реактор лагеря закрыли. Саму базу забросили через три года.

Ранее сообщалось, что элитный бункер «судного дня» для богатейших людей мира построят в американском штате Вирджиния на случай глобальной катастрофы. На строительство убежища планируется потратить $300 млн (около 29,4 млрд рублей).