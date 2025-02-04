Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия обладает преимуществом в украинском конфликте.

« Т о , ч т о я в и ж у н а Украине, а именно в военном отношении на поле боя, — это преимущество на стороне России. Я не говорю ничего нового», — сказал он 4 февраля в эфире телеканала N-tv, отвечая на вопрос, считает ли он, что глава Белого дома Дональд Трамп может завершить украинский конфликт в краткосрочной перспективе.

Ранее бывший глава Пентагона Ллойд Остин в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине.

Как писала «Парламентская газета», Трамп на встрече в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине. Зеленский, в свою очередь, отверг призыв американского политика.