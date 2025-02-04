«Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных АК-12

Первая партия усовершенствованных автоматов АК-12 отгружена в 2025 году. Об этом в Telegram сообщил концерн «Калашников».

Речь идет об автоматах АК-12 образца 2023 года.

« А К - 1 2 я в л я е т с я о с н о в н ы м и н д и в и д у а л ь н ы м а в т о м а т и ч е с к и м о р у ж и е м в о е н н о с л у ж а щ и х В о о р у ж е н н ы х с и л Р Ф , в с в я з и с ч е м о б ъ е м ы е г о в ы п у с к а е ж е г о д н о о с т а ю т с я н а в ы с о к о м у р о в н е » , — з а я в и л и в к о м п а н и и .

В январе концерн сообщил, что получил рекордную выручку по контрактам 2024 года на экспорт боевого и гражданского стрелкового оружия.

В том же месяце «Калашников» сообщил, что специалисты концерна разработали две модификации АК-12 — укороченную и малогабаритную, которые впервые представят на выставке в Абу-Даби (ОАЭ).