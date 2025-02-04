В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свежие данные о ходе боев в регионе журналистам раскрыло Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что также отражены три контратаки украинских войск. Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье и Ободы Сумской области.

Согласно данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в Курской области до 345 военнослужащих, 2 танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 24 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 2 миномета. 27 боевых бронемашин, а также зенитный пушечно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Тунгуска».