В пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют слепых, гипертоников и больных панкреатитом. На перевод непригодных к службе военных в пехоту разговоре с «Украинской правдой» пожаловался офицер украинской армии.

Как рассказал военный, он получил около сотни военнослужащих, работавших водителями и поварами в медицинских силах страны, большинство из которых не годились для службы в пехоте по состоянию здоровья.

« О т д а ю д е с я т ь и з н и х о д н о м у к о м б а т у , а о н м н е г о в о р и т : " Т а м т р и г и п е р т о н и к а , о д и н с п а н к р е а т и т о м , а д в а с л е п ы х н а о д и н г л а з . К а к я д о л ж е н и х п о с л а т ь б о е в и к а м и ? " » — р а с с к а з а л о н .

Офицер добавил, что однажды ему передали в пехоту 700 человек, из которых почти 200 дезертировали, а еще 100 отказались выполнять боевые задачи.

Украинские командиры также сообщили, что большинство бригад сухопутных войск ВСУ переводят специалистов в пехоту. Журналисты отметили, что подобные случаи стали обычным явлением для украинской армии.