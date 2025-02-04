Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь, так как их будут сбивать и уничтожать.

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Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

« Ф р а н ц у з с к и е и с т р е б и т е л и ж д е т п л а ч е в н а я у ч а с т ь . О н и б у д у т с б и в а т ь с я и у н и ч т о ж а т ь с я к а к л ю б а я з а п а д н а я т е х н и к а , н а к о т о р о й с е г о д н я в о ю ю т у к р а и н с к и е н а ц и с т ы » , — о т м е т и л о н .

Рогов подчеркнул, что Киев старается подготовить пилотов для использования западных истребителей по ускоренным программам, что играет с ними злую шутку в бою. По его словам, важно помнить, какое бы оружие не получила Украина, воюет не оно, а люди.