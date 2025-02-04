Рогов предрек плачевную участь французским истребителям на Украине
Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь, так как их будут сбивать и уничтожать.
Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Французские истребители ждет плачевная участь. Они будут сбиваться и уничтожаться как любая западная техника, на которой сегодня воюют украинские нацисты», — отметил он.
Рогов подчеркнул, что Киев старается подготовить пилотов для использования западных истребителей по ускоренным программам, что играет с ними злую шутку в бою. По его словам, важно помнить, какое бы оружие не получила Украина, воюет не оно, а люди.