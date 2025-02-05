Зеленский раскрыл число погибших солдат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл число погибших военнослужащих в ходе вооруженного конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему и журналисту Пирсу Моргану, передает «Страна.ua».

Глава государства утверждает, что в общей сложности Киев потерял 45 тысяч солдат. Издание напомнило, что в начале декабре Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

« И с х о д я и з ч е г о , ч и с л о у б и т ы х п о ч т и з а д в а м е с я ц а в ы р о с л о н а 2 1 0 0 ч е л о в е к . Т а к и м о б р а з о м , е ж е д н е в н ы е п о т е р и В С У п о г и б ш и м и , п о л о г и к е п р е з и д е н т а , с о с т а в л я ю т 3 6 ч е л о в е к в д е н ь » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Ранее Зеленский заявил, что Украина на данный момент как никогда близка к миру. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы приблизить мирное урегулирование.