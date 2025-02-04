Российские войска наступают на село Константинополь, расположенное на Западе от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

« Р о с с и й с к и е ч а с т и н а с т у п а ю т в н а п р а в л е н и и К о н с т а н т и н о п о л я . Б о и и д у т в р а й о н е А н д р е е в к и » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к к а н а л а .

Он также подчеркнул, что подразделения Российской армии смогли продвинуться в селе Дачное на кураховском направлении. Он подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Константинополь — Дачное находится под угрозой окружения.