Стало известно о наступлении российских войск на Константинополь
Российские войска наступают на село Константинополь, расположенное на Западе от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части наступают в направлении Константинополя. Бои идут в районе Андреевки», — рассказал собеседник канала.
Он также подчеркнул, что подразделения Российской армии смогли продвинуться в селе Дачное на кураховском направлении. Он подчеркнул, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Константинополь — Дачное находится под угрозой окружения.