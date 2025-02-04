Российских военных предлагают лишать наград и выплат за преступления в боевой обстановке

Минобороны России готовит закон об ответственности для военнослужащих за совершение преступлений, их предлагают лишать не только свободы, но и наград, а также социальных выплат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Цель инициативы — повысить дисциплину и предупредить тяжкие и особо тяжкие преступления, пишет Baza, ссылаясь на авторов законопроекта.

Закон будет распространяться на ветеранов боевых действий при совершении ими преступлений в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Согласно инициативе, ветеранов будут лишать выплат за службу, льгот, привилегий и преимуществ, которые дает этот статус.

« В о с п и т а т е л ь н а я с у щ н о с т ь н а к а з а н и я б у д е т с о с т о я т ь в м о р а л ь н о м в о з д е й с т в и и н а о с у ж д е н н о г о п у т е м у щ е м л е н и я ч у в с т в а г о р д о с т и , т щ е с л а в и я , ч е с т о л ю б и я , а т а к ж е б у д е т н е с т и и м у щ е с т в е н н ы е п о с л е д с т в и я » , — з а я в и л и а в т о р ы з а к о н о п р о е к т а .

По данным Baza, соответствующий проект направлен для обсуждения в профильные ведомства.

В октябре депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал признать священников, находящихся в зоне проведения военной операции, ветеранами боевых действий.