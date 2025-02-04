СМИ: США готовят «что-то масштабное» против картелей в Мексике

Соединенные Штаты помимо разведывательных самолетов направили к Мексике атомный авианосец USS Nimitz с полной боевой эскадрильей истребителей F/A-18 Super Hornet. Об этом свидетельствуют данные независимой некоммерческой новостной службы Военно-морского института USNI News.

При этом, согласно данным мониторингового ресурса Flightradar, наблюдение за воздушным пространством Мексики осуществляют самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и разведывательный Lockheed P-3B Orion, пишет «Российская газета».

« Р я д о м , ч т о п р и м е ч а т е л ь н о , в о в р е м я и х р а б о т ы к р у т и л с я т о п л и в о з а п р а в щ и к K C - 4 6 A P e g a s u s , ч т о г о в о р и т о д л и т е л ь н о с т и и ч р е з в ы ч а й н о й в а ж н о с т и т а к и х м и с с и й » , - ц и т и р у е т и з д а н и е с о о б щ е н и е T e l e g r a m - к а н а л а « В о е н н а я х р о н и к а » .

В интересах ударной группировки также работает самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания E-2 Hawkeye, отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель».

« С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы г о т о в я т ч т о - т о м а с ш т а б н о е п р о т и в к а р т е л е й в М е к с и к е » , - п о д ч е р к н у л и а в т о р ы к а н а л а .

После того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он подписал серию указов, в том числе распоряжения о режиме ЧС на границе с Мексикой и о переименовании Мексиканского залива. Также новый американский лидер наделил наркокартели статусом террористических организаций.