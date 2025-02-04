СМИ: США готовят «что-то масштабное» против картелей в Мексике
Соединенные Штаты помимо разведывательных самолетов направили к Мексике атомный авианосец USS Nimitz с полной боевой эскадрильей истребителей F/A-18 Super Hornet. Об этом свидетельствуют данные независимой некоммерческой новостной службы Военно-морского института USNI News.
При этом, согласно данным мониторингового ресурса Flightradar, наблюдение за воздушным пространством Мексики осуществляют самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint и разведывательный Lockheed P-3B Orion, пишет «Российская газета».
«Рядом, что примечательно, во время их работы крутился топливозаправщик KC-46A Pegasus, что говорит о длительности и чрезвычайной важности таких миссий», - цитирует издание сообщение Telegram-канала «Военная хроника».
В интересах ударной группировки также работает самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания E-2 Hawkeye, отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Соединенные Штаты готовят что-то масштабное против картелей в Мексике», - подчеркнули авторы канала.
После того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он подписал серию указов, в том числе распоряжения о режиме ЧС на границе с Мексикой и о переименовании Мексиканского залива. Также новый американский лидер наделил наркокартели статусом террористических организаций.