Глава украинского оперативного командования (ОК) «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадий Шаповалов освобожден от своей должности, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр обороны страны Рустем Умеров. Сам генерал не объяснил, с чем связана его отставка.

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По словам Умерова, Шаповалов назначен главой представительства Украины в миссии по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) на территории Бельгии и ФРГ. Нового главу командования министр не назвал.

На Украине завели дело на главу Минобороны Умерова

В декабре командование Вооруженных сил Украины приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» генерала Александра Луценко после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях Донецкой Народной Республики. Отмечается, что вместо прежнего военачальника должность займет Александр Тарнавский.