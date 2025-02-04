Вооруженные силы Украины (ВСУ) недостаточно пополняются молодежью, именно поэтому возникла проблема с остановкой продвижения российских войск. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишет РИА Новости.

По словам украинского генерал-лейтенанта, средний возраст в ВСУ за два года увеличился с 42 до 43 лет

« М о л о д е ж ь н е п р и в л е к а е т с я ( … ) Т а к о г о р о д а п о д х о д ы н е г а т и в н о с к а з ы в а ю т с я н а п о т е н ц и а л е с и л о б о р о н ы У к р а и н ы , в о о р у ж е н н ы х с и л У к р а и н ы … н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а с о с т о я н и и д е л в В С У , и м ы в и д и м п о с л е д с т в и я э т о г о н а ф р о н т а х . И м ы в т о р о й г о д н е м о ж е м о с т а н о в и т ь н а с т у п а т е л ь н ы е п р о д в и ж е н и я п р о т и в н и к а » , - п о д ч е р к н у л Р о м а н е н к о в и н т е р в ь ю Y o u T u b e - к а н а л у P o l i t e k a . O n l i n e .

Ранее стало известно, что власти Украины могут принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет. При этом Владимир Зеленский рассказал журналистам, что на Украине продолжается мобилизация, но живой силы не хватает. В частности, уточнил он, бойцы требуют, чтобы их не держали на фронте бесконечно, чтобы производилась ротация.

На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

Однако в 2024 году на Украине уже был снижен возраста мобилизации с 27 до 25 лет. И в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев.