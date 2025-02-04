Генерал пожаловался на недостаточное количество молодежи в ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) недостаточно пополняются молодежью, именно поэтому возникла проблема с остановкой продвижения российских войск. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишет РИА Новости.
По словам украинского генерал-лейтенанта, средний возраст в ВСУ за два года увеличился с 42 до 43 лет
«Молодежь не привлекается (…)Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных сил Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах. И мы второй год не можем остановить наступательные продвижения противника», - подчеркнул Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka.Online.
Ранее стало известно, что власти Украины могут принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет. При этом Владимир Зеленский рассказал журналистам, что на Украине продолжается мобилизация, но живой силы не хватает. В частности, уточнил он, бойцы требуют, чтобы их не держали на фронте бесконечно, чтобы производилась ротация.
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Однако в 2024 году на Украине уже был снижен возраста мобилизации с 27 до 25 лет. И в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев.