В Госдуме высказались о передаче Украине истребителей Mirage
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что передача Украине истребителей Mirage не поможет вооруженным силам страны, но втянет Францию в эскалацию конфликта и приведет к росту напряженности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев получит первые французские истребители уже в феврале. Он утверждает, что сейчас завершается подготовка украинских пилотов к использованию Mirage.
«Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это — пустышка, чемодан без ручки», — прокомментировал ситуацию Ивлев.
По его словам, Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не производится уже около двадцати лет, а первый полет состоялся и вовсе в 1978 году. Такая авиация не окажет существенной помощи украинским войскам. Генерал-майор добавил, что французские истребители похожи по характеристикам на советские МИГ-29, которые остались на Украине после распада СССР — их российские военные сбивают регулярно.
* внесен в список экстремистов и террористов