Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что передача Украине истребителей Mirage не поможет вооруженным силам страны, но втянет Францию в эскалацию конфликта и приведет к росту напряженности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев получит первые французские истребители уже в феврале. Он утверждает, что сейчас завершается подготовка украинских пилотов к использованию Mirage.

« Р у с с к а я п о г о в о р к а " н а т е б е , Б о ж е , ч т о н а м н е г о ж е " о ч е н ь т о ч н о о т р а ж а е т с у т ь ф р а н ц у з с к о г о п о д а р к а к и е в с к о м у р е ж и м у . Э т о — п у с т ы ш к а , ч е м о д а н б е з р у ч к и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л с и т у а ц и ю И в л е в .

По его словам, Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не производится уже около двадцати лет, а первый полет состоялся и вовсе в 1978 году. Такая авиация не окажет существенной помощи украинским войскам. Генерал-майор добавил, что французские истребители похожи по характеристикам на советские МИГ-29, которые остались на Украине после распада СССР — их российские военные сбивают регулярно.

* внесен в список экстремистов и террористов