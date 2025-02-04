В Госдуме высказались о передаче Украине истребителей Mirage

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что передача Украине истребителей Mirage не поможет вооруженным силам страны, но втянет Францию в эскалацию конфликта и приведет к росту напряженности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме высказались о передаче Украине истребителей Mirage
© globallookpress.com

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев получит первые французские истребители уже в феврале. Он утверждает, что сейчас завершается подготовка украинских пилотов к использованию Mirage.

«Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это пустышка, чемодан без ручки», прокомментировал ситуацию Ивлев.

По его словам, Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не производится уже около двадцати лет, а первый полет состоялся и вовсе в 1978 году. Такая авиация не окажет существенной помощи украинским войскам. Генерал-майор добавил, что французские истребители похожи по характеристикам на советские МИГ-29, которые остались на Украине после распада СССР — их российские военные сбивают регулярно.

* внесен в список экстремистов и террористов