Генерал Романенко: Киев без привлечения молодежи в ВСУ не может остановить ВС РФ

Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко Youtube-каналу Politeka.Online заявил, что ВСУ не смогут остановить российские войска без привлечения молодежи в ряды украинской армии.

«Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах», поделился Романенко.

В результате, подчеркнул Романенко, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск.

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До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения. Лебедев уточнил, что по позициям ВСУ было два прилета.

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