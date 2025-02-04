Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко Youtube-каналу Politeka.Online заявил, что ВСУ не смогут остановить российские войска без привлечения молодежи в ряды украинской армии.
«Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах», — поделился Романенко.
В результате, подчеркнул Романенко, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск.
На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово
До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения. Лебедев уточнил, что по позициям ВСУ было два прилета.