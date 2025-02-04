Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко Youtube-каналу Politeka.Online заявил, что ВСУ не смогут остановить российские войска без привлечения молодежи в ряды украинской армии.

« С р е д н и й в о з р а с т в в о о р у ж е н н ы х с и л а х з а д в а г о д а у в е л и ч и л с я с 4 2 д о 4 3 л е т . . . Т а к о г о р о д а п о д х о д ы н е г а т и в н о с к а з ы в а ю т с я н а п о т е н ц и а л е с и л о б о р о н ы У к р а и н ы , в о о р у ж е н н ы х с и л а х У к р а и н ы … н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а с о с т о я н и и д е л в В С У , и м ы в и д и м п о с л е д с т в и я э т о г о н а ф р о н т а х » , — п о д е л и л с я Р о м а н е н к о .

В результате, подчеркнул Романенко, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск.

На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Сумами, этой группой Украина планировала пополнить войска в районе Суджи для дальнейшего продвижения. Лебедев уточнил, что по позициям ВСУ было два прилета.