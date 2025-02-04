Острая нехватка пехоты и потеря безопасных путей снабжения создают серьезные проблемы для ВСУ в районе Покровска.

Украинские войска теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении нескольких автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке Донбасса, а также к важной железнодорожной станции, сообщает Military.com.

" У к р а и н с к и е с о л д а т ы в Покровске заявили, что российские войска в последние недели изменили тактику, атакуя их фланги вместо того, чтобы идти напрямую, формируя клещи вокруг города", - пишет издание.

Поскольку российские войска уже взяли под контроль доминирующие высоты, украинские пути снабжения теперь находятся в пределах их досягаемости. Сильный туман в последние дни не позволил украинским солдатам эффективно использовать разведывательные беспилотники, что позволило ВС РФ освободить еще больше территорий вокруг города.

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Украинские командиры тем временем жалуются , что у них недостаточно резервов для поддержания оборонительных линий, а новые пехотные подразделения не справляются с поставленными задачами.

" В о й н у в ы и г р ы в а е т л о г и с т и к а . Е с л и н е т л о г и с т и к и , н е т и п е х о т ы , п о т о м у ч т о н е т с п о с о б а е е с н а б ж а т ь " , - з а я в и л в б е с е д е с M i l i t a r y . c o m о д и н и з б о е в и к о в о т д е л ь н о й м е х а н и з и р о в а н н о й б р и г а д ы В С У " В о л к и Д а В и н ч и " с п о з ы в н ы м " А ф е р " .

По его словам, российские военные это усвоили и делают вполне успешно.

Контролируя высоты, российские войска могут использовать беспилотники на расстоянии до 30 километров вглубь украинской линии фронта. В результате Шоссе Покровск-Павлоград-Днепр уже находится под контролем российских дронов, сообщил один из командующих обороной города. По его словам, теперь пропускная способность дороги составляет всего 10% от прежних показателей.

Еще одна асфальтированная трасса - Мирноград-Константиновка - также находится под обстрелом со стороны России. Это означает, что в плохую погоду военная техника, включая бронетранспортеры, танки и пикапы, вынуждена пробираться по открытым полям, чтобы доставлять топливо, продовольствие и боеприпасы, а также эвакуировать раненых. В медпункте под Покровском украинский фельдшер с позывным "Марик" рассказал, что раньше эвакуация раненых солдат занимала часы, а теперь - дни.

Ситуация усугубляется тем, что недавно созданные пехотные подразделения ВСУ, которые бросают в бой, плохо обучены и неопытны. Это создает дополнительную нагрузку на более опытные подразделения, так как новобранцы просто убегают со своих позиций.

" И з - з а э т о г о , и м е я и з н а ч а л ь н о з о н у о т в е т с т в е н н о с т и в 2 к и л о м е т р а , в ы в и т о г е п о л у ч а е т е 8 - 9 к и л о м е т р о в н а б а т а л ь о н , ч т о о ч е н ь м н о г о , и у н а с н е д о с т а т о ч н о р е с у р с о в " , - з а я в и л " А ф е р " .

По его словам, новые части совершенно не готовы к бою, а у его батальона уже почти закончились резервы.

Напомним, что в последние недели российские войска продолжают продавливать позиции ВСУ в районе Покровска, освобождая один населенный пункт за другим.