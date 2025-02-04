Politico сообщило о растущем недовольстве ВСУ из-за «верных Сырскому» командиров
В командовании ВСУ при Александре Сырском произошла замена командиров на верных ему людей, которых не волнуют потери, что вызывает недовольство среди военнослужащих, сообщило издание Politico.
Издание пишет, что украинские военные выражают недовольство ситуацией в вооруженных силах Украины, поскольку многие командиры были заменены на верных главнокомандующему Александру Сырскому людей, передает РИА «Новости».
Военные сообщили, что новый состав командования мало заботится о жизнях подчиненных.
«Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», – заявила военнослужащая ВСУ Анастасия.
Она также отметила, что «люди Сырского» не обращают внимания на потери среди подчиненных.
Ранее главнокомандующий Сырский заявил, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии, и основные усилия направлены на оборону.
Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии
По мнению депутата Рады Александра Дубинского, офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.
Пленный солдат ВСУ заявил об угрозах расстрела со стороны командира бригады. Минобороны России заявило, что украинская армия за последние шесть месяцев теряет около 50 тыс. человек ежемесячно.
Ранее в Минобороны России сообщали, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих, причем самые большие потери были зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.