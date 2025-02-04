В командовании ВСУ при Александре Сырском произошла замена командиров на верных ему людей, которых не волнуют потери, что вызывает недовольство среди военнослужащих, сообщило издание Politico.

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Издание пишет, что украинские военные выражают недовольство ситуацией в вооруженных силах Украины, поскольку многие командиры были заменены на верных главнокомандующему Александру Сырскому людей, передает РИА «Новости».

Военные сообщили, что новый состав командования мало заботится о жизнях подчиненных.

« П о д к о м а н д о в а н и е м Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», – заявила военнослужащая ВСУ Анастасия.

Она также отметила, что «люди Сырского» не обращают внимания на потери среди подчиненных.

Ранее главнокомандующий Сырский заявил, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии, и основные усилия направлены на оборону.

Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии

По мнению депутата Рады Александра Дубинского, офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.

Пленный солдат ВСУ заявил об угрозах расстрела со стороны командира бригады. Минобороны России заявило, что украинская армия за последние шесть месяцев теряет около 50 тыс. человек ежемесячно.

Ранее в Минобороны России сообщали, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих, причем самые большие потери были зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.