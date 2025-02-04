Украина получит военную помощь от одного из партнеров

Украина получит от Токио новую партию вездеходов и небольших грузовиков, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани в беседе с журналистами Kyodo. По его словам, эту технику в данный момент используют национальные Силы самообороны.

М ы н а д е е м с я , ч т о о н и б у д у т п о л е з н ы У к р а и н е , — у к а з а л г л а в а м и н и с т е р с т в а .

Он добавил, что всего украинская сторона получит около 30 транспортных средств. При этом шесть небольших грузовиков ушли в Киев 2 февраля.

До этого Токио также отправлял Киеву около 100 транспортных средств. Кроме того, в поддержку входили бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы из запасов Сил самообороны Японии. Всего Украина получила от партнера разнонаправленную помощь на сумму более $7,6 млрд (759 млрд рублей).

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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновили поставку оружия и военной техники на Украину. При этом изначально администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривала возможность полностью заморозить помощь Киеву. Четыре источника информации подтвердили, что поставки были восстановлены в минувшие выходные. Что заставило команду Трампа передумать, пока не сообщается.