Украина получит военную помощь от одного из партнеров
Украина получит от Токио новую партию вездеходов и небольших грузовиков, сообщил министр обороны Японии Гэн Накатани в беседе с журналистами Kyodo. По его словам, эту технику в данный момент используют национальные Силы самообороны.
Мы надеемся, что они будут полезны Украине, — указал глава министерства.
Он добавил, что всего украинская сторона получит около 30 транспортных средств. При этом шесть небольших грузовиков ушли в Киев 2 февраля.
До этого Токио также отправлял Киеву около 100 транспортных средств. Кроме того, в поддержку входили бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы из запасов Сил самообороны Японии. Всего Украина получила от партнера разнонаправленную помощь на сумму более $7,6 млрд (759 млрд рублей).
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Ранее стало известно, что Соединенные Штаты возобновили поставку оружия и военной техники на Украину. При этом изначально администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривала возможность полностью заморозить помощь Киеву. Четыре источника информации подтвердили, что поставки были восстановлены в минувшие выходные. Что заставило команду Трампа передумать, пока не сообщается.