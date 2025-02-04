Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сходятся во мнении, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен уйти. По словам неназванного украинского министра, соответствие позиций Москвы и Вашингтона в данном вопросе вызывает панику у Киева пишет Politico.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями.

«Ростех» назвал танк Т-90М «Прорыв» «самым умным» в зоне СВО. Госкорпорация утверждает, что его новейшая система управления огнем, которая позволяет поражать цели разного типа, значительно превосходит украинские и западные аналоги, пишет газета "Коммерсантъ".

На Украине рассказали, почему ВСУ не могут остановить ВС России

Сотрудника военной прокуратуры арестовали за вывоз дезертиров из зоны проведения СВО. Пока в уголовном деле один эпизод, но, по данным военной контрразведки ФСБ, речь может идти о помощи десяткам беглецов из зоны боевых действий.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. «Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», - подтверждают в соцсети на странице 831-й Миргородской бригады тактической авиации ВСУ. Пилоту было 24 года, передает ТАСС.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесены удары по объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ. Также поражались: инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотников.

Курская область: стали известны подробности иска Генпрокуратуры о взыскании более 3,2 млрд руб. с участников возведения фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. Надзор считает, что руководители, отвечавшие за возведение линий обороны, создав видимость строительства, присвоили бюджетные средства, направив их на развитие своих бизнес-структур и покупку дорогостоящего имущества, пишет газета "Коммерсантъ".

Кореневский район, в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль один человек погиб, двое ранены. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал очередную встречу с жителями приграничных районов.

Суджанский район, подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям 12 украинских бригад в районах тридцати населенных пунктов. Наиболее активные боевые действия развернулись близ села Свердликово.

Российские десантники ведут бои не только в окрестностях, но и внутри населённого пункта. Противник укрепил оборону, удерживая каждый опорный пункт с упорным сопротивлением. Тем не менее, частям ВС РФ удалось добиться продвижения, заняв ряд позиций как в селе, так и на его подступах, пишет военкор Евгений Поддубный.

Другие направления и участки фронта на ЛБС

На Донецком фронте продолжается наступление ВС РФ на нескольких участках:

Кураховское направление, западнее Курахово российские войска продолжают постепенно выдавливать противника с занятых позиций.

Покровское (Красноармейское), бандеровцы пытаются проводить контратаки, но инициатива полностью остается за ВС РФ.

Днепропетровское направление, на левом фланге Покровского направления подразделения группировки войск «Центр» продолжают мощное наступление, приближаясь к границам Днепропетровской области.

Торецкое (Дзержинское) направление, идут тяжелые городские бои, украинский гарнизон держится за свои позиции.

Часов-Ярское направление, продолжаются штурмовые действия ВС РФ в Часов Яре. ВСУ периодически пытаются вернуть утраченные позиции, но безрезультатно. Выяснилось, что украинские военные размещали в Часов Яре ДНР свои штабы, прикрываясь мирными жителями: «В городе — центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, который назывался „пункт несокрушимости“, который находился в 19-м доме… Я четко видел своими глазами, что там находился штаб украинских военных, и они специально селились именно под скоплением людей».

Запорожский фронт, без существенных изменений. Продолжаются, в основном, позиционные бои с активным применением средств дальнего поражения с обеих сторон, информирует Телеграм-канал Wargonzo.

Лиманское направление, российские войска штурмовали украинские позиции в тсторону Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и Серебрянки.

Ореховское направление. В районе Каменского ВС РФ штурмуют позиции националистов, нанесен авиационный удар по Щербакам.

Андреевское направление, подразделения ВС РФ в ходе ожесточенных боёв добились значительных успехов и подошли к окраинам Андреевки.

Херсонский фронт, ВСУ потеряли более 300 боевиков за неделю, сообщили в сводке Министерства обороны России.

Ситуация на украинских территориях

Одной из целей ракетного удара ВС РФ по Полтавской области был Яблунивский газопромысел вблизи Лохвицы в Миргородском районе. Об этом рассказал источник в нефтегазовой отрасли.

Произошло временное прекращение подачи газа близлежащим населенным пунктам Полтавщины. Точных сведений о масштабах пока нет.

Командующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Минобороны незалежной приступило к «реализации мероприятий по переходу на корпусную систему». В настоящее время в ВСУ действует бригадная система, распространенная в целом ряде стран НАТО, пишет РБК.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, записал публичное обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт на Украине через свой Telegram-канал.

Спонсоры киевского режима

МИД Финляндии на официальном сайте опубликовал инструкции для граждан, желающих вступить в ряды ВСУ и воевать на стороне Украины. Рекомендации названы «Информация для добровольцев». В министерстве уточнили, что не поощряют поездки «добровольцами», однако это не запрещено финским законодательством, пишет газета "Коммерсантъ".

Поражение Украины в случае продолжения боевых действий при поддержке европейского ВПК станет вопросом не лет, а недель или месяцев. Такое мнение выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс, передает ТАСС.

Прекращение боевых действий в российско-украинском конфликте может привести к резкому подъему международной организованной преступности, в связи с чем Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда.