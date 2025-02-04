Украина выпустила по России ракету большой дальности

В ночь на вторник, 4 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по территории России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина для удара использовала управляемую ракету большой дальности «Нептун». Ее сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Азовским морем.

Названо число оставшихся у Украины ракет ATACMS

Территорию России с помощью ракеты «Нептун» ВСУ до этого пытались атаковать 14 января. Тогда под удар попал Крым — сигнал воздушной тревоги объявляли в Керчи, Севастополе, Феодосии и Судаке.

В конце декабря армия России нанесла групповой удар по объектам ВСУ, в том числе по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, где проектировались и производились ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты для реактивных систем залпового огня «Ольха». Удары стали ответом на атаку ВСУ по предприятию в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow.