США обвинили Иран в поиске способа быстрого создания ядерной бомбы

Американские чиновники уверены, что Иран якобы пытается найти способ более быстрого создания ядерной бомбы, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.

По данным журналистов, иранские конструкторы оружия и ученые, думают, который механизм позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива.

МИД Ирана: исламская республика не видит оснований для прямых переговоров с США

« В о ц е н к е р а з в е д к и г о в о р и л о с ь , ч т о и , — н о т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и Т е г е р а н п р и м е т р е ш е н и е и з м е н и т ь с в о й н ы н е ш н и й п о д х о д » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Ранее в США рассказали о попытке отговорить Иран от удара по Израилю.