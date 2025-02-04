Япония передаст ВСУ технику Сил самообороны

Япония передаст Украине часть техники, которую используют Силы самообороны, заявил министр обороны страны Гэн Накатани. Об этом сообщает РИА Новости.

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ВСУ получат около 30 японских внедорожников и грузовиков.

Япония и раньше передавала украинцам технику из наличия Сил самообороны, к примеру более 100 автомобилей, в числе которых были Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73.

Напомним, что после поражения во Второй мировой войне Япония приняла новую конституцию в 1947 году, в которой была включена знаменитая девятая статья. Этот раздел гласит, что японский народ навсегда отказывается от войны и угрозы применения силы как средства разрешения международных споров.

В результате этого Япония не имеет права содержать полноценную армию, вместо нее были созданы Силы самообороны. По этой же причине Япония не может поставлять Украине, как и любым другим участвующим в конфликтах странам, летальную помощь.