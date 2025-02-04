Япония передаст ВСУ технику Сил самообороны
Япония передаст Украине часть техники, которую используют Силы самообороны, заявил министр обороны страны Гэн Накатани. Об этом сообщает РИА Новости.
ВСУ получат около 30 японских внедорожников и грузовиков.
Япония и раньше передавала украинцам технику из наличия Сил самообороны, к примеру более 100 автомобилей, в числе которых были Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73.
Напомним, что после поражения во Второй мировой войне Япония приняла новую конституцию в 1947 году, в которой была включена знаменитая девятая статья. Этот раздел гласит, что японский народ навсегда отказывается от войны и угрозы применения силы как средства разрешения международных споров.
В результате этого Япония не имеет права содержать полноценную армию, вместо нее были созданы Силы самообороны. По этой же причине Япония не может поставлять Украине, как и любым другим участвующим в конфликтах странам, летальную помощь.