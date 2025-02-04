Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают к западу от Курахово, его слова приводит «Страна.ua».

« Н а к о н с т а н т и н о п о л ь с к о м н а п р а в л е н и и е с т ь п р о с е д а н и е , б у д у т н е о ч е н ь п р и я т н ы е н о в о с т и . И з - з а о г р о м н о г о п р е и м у щ е с т в а ( В С Р Ф ) в л и ч н о м с о с т а в е п р и х о д и т с я о т х о д и т ь . Ф а к т о р д р о н о в н а о п т о в о л о к н е с т а н о в и т с я в с е б о л е е с у щ е с т в е н н ы м н а т о м у ч а с т к е » , — з а я в и л ж у р н а л и с т .

Командующий ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной подтвердил информацию о том, что российские войска штурмуют подступы к Константинополю, пытаясь расширить участок и взять украинские подразделения в оперативное окружение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основные бои на кураховском направлении фронта в регионе сконцентрированы в районе села Дачное. Населенный пункт расположен на западе от города Курахово.