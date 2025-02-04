На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили второй реактор

Специалисты запустили второй атомный реактор тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов».

Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

« В м и н у в ш е е в о с к р е с е н ь е н а к р е й с е р е " А д м и р а л Н а х и м о в " о с у щ е с т в л е н ф и з и ч е с к и й п у с к в т о р о г о а т о м н о г о р е а к т о р а » , — с к а з а л о н .

Собеседник агентства напомнил, что в декабре 2024 года состоялся пуск первого реактора.

Отмечается, что последовательный пуск двух реакторов ТАРКР указывает на готовность атомной энергетической установки корабля к эксплуатации во всех режимах. Сейчас «Адмирал Нахимов» находится у достроечной стенки «Севмаша» в Северодвинске.

Источник ТАСС рассказал, что ходовые испытания крейсера с выходом в море начнутся летом 2025 года.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые начали в 2013 году. Модернизированный корабль получит десять стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

В январе издание 19FortyFive писало, что «Адмирал Нахимов» — это уникальный корабль, у которого нет аналогов. В публикации отметили, что крейсер изначально получил огромные наступательные возможности. До модернизации ТАРКР нес 20 ракет «Гранит».