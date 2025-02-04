Командующий ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации
Украинские военные, как утверждает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский, применяют в зоне боевых действий лазерное оружие. Такое заявление он сделал в беседе с агентством УНИАН.
По словам военного, используется такое оружие для поражения воздушных целей, в том числе самолетов.
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"Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определенной высоте", - сказал Сухаревский.
При этом подробностей он раскрывать не стал.
Напомним, в декабре прошлого года Сухаревкий заявил, что Украина стала пятой страной в мире, имеющей в своем арсенале лазерное оружие - "Трезубец". Он отмечал, что этим лазером якобы можно на высоте более двух километров сбивать самолеты.
Между тем портал "Военное обозрение" добавил, что в апреле 2024 года минобороны Великобритании планировало отправить на Украину лазерную систему DragonFire, чтобы испытать ее в боевых условиях. Как отмечали британские военные, этот лазер прекрасно справляется с беспилотниками.