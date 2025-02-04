Командующий ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Украинские военные, как утверждает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский, применяют в зоне боевых действий лазерное оружие. Такое заявление он сделал в беседе с агентством УНИАН.

По словам военного, используется такое оружие для поражения воздушных целей, в том числе самолетов.

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" Д а , л а з е р н о е о р у ж и е у ж е п о р а ж а е т о б ъ е к т ы н а о п р е д е л е н н о й в ы с о т е " , - с к а з а л С у х а р е в с к и й .

При этом подробностей он раскрывать не стал.

Напомним, в декабре прошлого года Сухаревкий заявил, что Украина стала пятой страной в мире, имеющей в своем арсенале лазерное оружие - "Трезубец". Он отмечал, что этим лазером якобы можно на высоте более двух километров сбивать самолеты.

Между тем портал "Военное обозрение" добавил, что в апреле 2024 года минобороны Великобритании планировало отправить на Украину лазерную систему DragonFire, чтобы испытать ее в боевых условиях. Как отмечали британские военные, этот лазер прекрасно справляется с беспилотниками.