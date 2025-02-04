F-35 впервые сбросил две умные бомбы одновременно

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II впервые сбросил две высокоточные бомбы GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition (LJDAM) одновременно в рамках испытаний. Об этом сообщает Defence Network.

F-35C 9-й испытательной эскадрильи, которая базируется на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, нес две умные бомбы на внешней подвеске. Боеприпасы, которые наводили лазером электрооптической системы наведения EOTS истребителя, сбросили на движущуюся цель.

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« У с п е ш н ы е и с п ы т а н и я L J D A M н а F - 3 5 п р е д с т а в л я ю т с о б о й в а ж н у ю в е х у в п р о д о л ж а ю щ и х с я у с и л и я х п о п о л н о й и н т е г р а ц и и L J D A M в о в с е в е р с и и F - 3 5 » , — п и ш е т и з д а н и е .

В основе LJDAM лежит авиабомба Mark 82 весом 227 килограммов и комплекс наведения, использующий инерциальную и спутниковую навигацию, а также лазерное целеуказание. Дальность LJDAM составляет 24 километра.

В мае 2024 года издание The War Zone писало, что американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B. Бомбу оснастят комплектом наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM).