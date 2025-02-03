Reuters: США возобновили поставки оружия Украине
Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Возобновление поставок произошло на прошлых выходных. Администрация президента Дональда Трампа изначально рассматривала вопрос о полном прекращении военной помощи Киеву», — говорится в сообщении.
Названо российское оружие, способное поражать F-16 на Украине
Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву, сообщают иностранные издания. По их данным, Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным.