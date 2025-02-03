США возобновили поставки оружия Украине

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

« В о з о б н о в л е н и е п о с т а в о к п р о и з о ш л о н а п р о ш л ы х в ы х о д н ы х . А д м и н и с т р а ц и я п р е з и д е н т а Д о н а л ь д а Т р а м п а и з н а ч а л ь н о р а с с м а т р и в а л а в о п р о с о п о л н о м п р е к р а щ е н и и в о е н н о й п о м о щ и К и е в у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Названо российское оружие, способное поражать F-16 на Украине

Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву, сообщают иностранные издания. По их данным, Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным.