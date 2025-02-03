Reuters: США возобновили поставки оружия Украине

Соединенные Штаты возобновили поставки вооружения и военной техники на Украину.

США возобновили поставки оружия Украине
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Возобновление поставок произошло на прошлых выходных. Администрация президента Дональда Трампа изначально рассматривала вопрос о полном прекращении военной помощи Киеву», говорится в сообщении.

Названо российское оружие, способное поражать F-16 на Украине

Ранее Reuters писало, что администрация США не знает, сколько вооружения было поставлено Киеву, сообщают иностранные издания. По их данным, Пентагон и ВС Штатов давали разные определения оружию, которое можно считать поставленным.