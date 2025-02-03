Названо российское оружие, способное поражать F-16 на Украине

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-1000» сможет наносить удары по украинским аэродромам и уничтожать переданные Киеву истребители F-16 производства США, предположил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского портала The National Interest (TNI).

Автор статьи уточнил, что свое название комплекс получил благодаря дальности действия в тысячу километров. Он представляет собой модификацию существующей системы «Искандер-М».

Обозреватель напомнил, что ОТРК «Искандер-М» разрабатывался для обхода противоракетной обороны НАТО и обеспечения как обычных, так и ядерных ударных возможностей.

По его данным, взятым из открытых источников, модернизированный комплекс «Искандер-1000» опирается на эти возможности и улучшает их во всех отношениях.

В частности, комплекс отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полетом и наведения. Все эти новые возможности обеспечивают ракетам ОТРК увеличенный радиус действия и поразительную точность.

Вайхерт предположил, что «Искандер-1000» сможет безопасно поражать цели в тылу НАТО прямо с российской территории. Он добавил, что «ракета идеально подходит для того, чтобы крошить на аэродромах хваленые истребители F-16, которые НАТО передала Украине».

Ранее обозреватель сообщил, что российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях.