Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч сотрудников национальной гвардии на северную границу страны для борьбы с наркотрафиком.

Об этом в понедельник, 3 февраля, заявила президент Клаудия Шейнбаум.

— М е к с и к а н е м е д л е н н о у с и л и т с е в е р н у ю г р а н и ц у 1 0 т ы с я ч а м и б о й ц а м и н а ц и о н а л ь н о й г в а р д и и д л я п р е д о т в р а щ е н и я н е з а к о н н о г о о б о р о т а н а р к о т и к о в и з М е к с и к и в С Ш А , в ч а с т н о с т и ф е н т а н и л а , — н а п и с а л а м е к с и к а н с к и й п о л и т и к н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц с е т и X п о с л е п е р е г о в о р о в с п р е з и д е н т о м С Ш А Д о н а л ь д о м Т р а м п о м .

По ее словам, Вашингтон взял на себя обязательства усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику. Правительственные команды обеих стран начали работать по направлениям безопасности и торговли.

Также в результате переговоров с Трампом действие пошлин США в отношении поставок товаров из Мексики приостановили на месяц.

2 февраля Дональд Трамп подписал указ, который вводит пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из Канады и Мексики пошлины составят 25 процентов, а на товары из Китая — 10 процентов.