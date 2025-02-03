Шейнбаум: Мексика направит 10 тысяч военных на усиление границы с США
Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч сотрудников национальной гвардии на северную границу страны для борьбы с наркотрафиком.
Об этом в понедельник, 3 февраля, заявила президент Клаудия Шейнбаум.
— Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила, — написала мексиканский политик на своей странице в соцсети X после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По ее словам, Вашингтон взял на себя обязательства усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику. Правительственные команды обеих стран начали работать по направлениям безопасности и торговли.
Также в результате переговоров с Трампом действие пошлин США в отношении поставок товаров из Мексики приостановили на месяц.
2 февраля Дональд Трамп подписал указ, который вводит пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из Канады и Мексики пошлины составят 25 процентов, а на товары из Китая — 10 процентов.