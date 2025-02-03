Истребители НАТО в Литве в январе 11 раз сопровождали военные самолеты РФ

Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение января 11 раз сопровождали российские военные самолеты у границ воздушного пространства республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

По данным ведомства, первый раз патруль НАТО был поднят в воздух 16 января. На неделе с 20 до 27 января истребители альянса поднимались для сопровождения пять раз.

С 30 июля 2024 года на литовской авиабазе по ротации размещен контингент ВВС Италии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon. В составе контингента около 200 военнослужащих.

Обычно ротация происходит через четыре месяца, но итальянский контингент находится на базе второй срок. В конце ноября к нему присоединилась команда ВВС Франции с четырьмя истребителями Rafale.

Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В ноябре 2024 года силы НАТО к ней прибегли 6 раз, в декабре - 14.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.