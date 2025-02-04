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Сбитый украинский истребитель Су-27 и смерть украинского летчика-истребителя, капитана Ивана Болотова «повергли в уныние» значительную часть оставшихся летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом во вторник, 4 февраля, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

— С б и т ы й и с т р е б и т е л ь и с м е р т ь Б о л о т о в а п о в е р г л а в у н ы н и е з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь о с т а в ш и х с я л е т у н о в В С У п о т о й п р о с т о й п р и ч и н е , ч т о п о г и б ш и й л е т ч и к б е з п р е у в е л и ч е н и я с ч и т а л с я а с о м у р е ж и м а ( у к р а и н с к о г о п р е з и д е н т а В л а д и м и р а ) З е л е н с к о г о , — с к а з а л Р о г о в .

По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года и был очень опытным. Отмечается, что у местных властей на летчика были определенные планы.

— Э т о б ы л о п ы т н ы й л е т ч и к , н а к о т о р о г о у к о м а н д о в а н и я В С У б ы л и б о л ь ш и е п л а н ы . У р е ж и м а З е л е н с к о г о н е о с т а е т с я н о р м а л ь н ы х а с о в , п о э т о м у в с е ч а щ е о н к р и ч и т о н е о б х о д и м о с т и о т к р ы т о г о п р и в л е ч е н и я з а п а д н ы х в о е н н ы х , п р е ж д е в с е г о , с о с т р а н Е С , ч т о б ы у д е р ж а т ь с я у в л а с т и , — с к а з а л Р о г о в в б е с е д е с РИА Новости.

Российские истребители Воздушно-космических сил сбили украинский Су-27 3 февраля. Также уничтожены четыре французские авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 199 беспилотников, из них 124 — за пределами зоны спецоперации. Позже украинская сторона подтвердила гибель летчика Ивана Болотова во время боевого вылета.