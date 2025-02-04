Рогов заявил, что сбитый Су-27 «поверг в уныние» летчиков ВСУ
Сбитый украинский истребитель Су-27 и смерть украинского летчика-истребителя, капитана Ивана Болотова «повергли в уныние» значительную часть оставшихся летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом во вторник, 4 февраля, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
— Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима (украинского президента Владимира) Зеленского, — сказал Рогов.
По его словам, Болотов воевал с февраля 2022 года и был очень опытным. Отмечается, что у местных властей на летчика были определенные планы.
— Это был опытный летчик, на которого у командования ВСУ были большие планы. У режима Зеленского не остается нормальных асов, поэтому все чаще он кричит о необходимости открытого привлечения западных военных, прежде всего, со стран ЕС, чтобы удержаться у власти, — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Российские истребители Воздушно-космических сил сбили украинский Су-27 3 февраля. Также уничтожены четыре французские авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 199 беспилотников, из них 124 — за пределами зоны спецоперации. Позже украинская сторона подтвердила гибель летчика Ивана Болотова во время боевого вылета.