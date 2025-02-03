ЦАХАЛ заявил об уничтожении оружейных складов "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил об уничтожении оружейных складов "Хезболлах" на юге Ливана
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили несколько складов с оружием шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"769-я и 7-я бригады продолжают оборонительные действия на юге Ливана в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном и для сохранения оперативных достижений в этом районе. В последние дни войска прочесали этот район для устранения угроз и демонтажа террористической инфраструктуры "Хезболлах". Войска 769-й бригады обнаружили несколько складов оружия, содержащих минометные снаряды, ракеты, реактивные снаряды, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и большое количество военной техники. Все оружие было конфисковано, а склады уничтожены", - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что "в ходе другого инцидента солдаты уничтожили нескольких террористов "Хезболлах" в этом районе", а также "задержали подозреваемых, которые представляли угрозу для войск". ЦАХАЛ "продолжит действовать в соответствии с договоренностями [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном" и "будет действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и его гражданам", заверили в армейском ведомстве.