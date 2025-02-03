ЦАХАЛ заявил об уничтожении оружейных складов "Хезболлы" на юге Ливана

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили несколько складов с оружием шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

" 7 6 9 - я и 7 - я б р и г а д ы п р о д о л ж а ю т о б о р о н и т е л ь н ы е д е й с т в и я н а ю г е Л и в а н а в с о о т в е т с т в и и с д о г о в о р е н н о с т я м и м е ж д у И з р а и л е м и Л и в а н о м и д л я с о х р а н е н и я о п е р а т и в н ы х д о с т и ж е н и й в э т о м р а й о н е . В п о с л е д н и е д н и в о й с к а п р о ч е с а л и э т о т р а й о н д л я у с т р а н е н и я у г р о з и д е м о н т а ж а т е р р о р и с т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы " Х е з б о л л а х " . В о й с к а 7 6 9 - й б р и г а д ы о б н а р у ж и л и н е с к о л ь к о с к л а д о в о р у ж и я , с о д е р ж а щ и х м и н о м е т н ы е с н а р я д ы , р а к е т ы , р е а к т и в н ы е с н а р я д ы , в з р ы в ч а т ы е в е щ е с т в а , о г н е с т р е л ь н о е о р у ж и е и б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о в о е н н о й т е х н и к и . В с е о р у ж и е б ы л о к о н ф и с к о в а н о , а с к л а д ы у н и ч т о ж е н ы " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

В пресс-службе добавили, что "в ходе другого инцидента солдаты уничтожили нескольких террористов "Хезболлах" в этом районе", а также "задержали подозреваемых, которые представляли угрозу для войск". ЦАХАЛ "продолжит действовать в соответствии с договоренностями [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном" и "будет действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и его гражданам", заверили в армейском ведомстве.