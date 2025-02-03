Шеф Пентагона отправится на границу с Мексикой

Новый министр обороны США Пит Хегсет отправился на границу с Мексикой для оценки работы американских военных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

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« Н а п р а в л я ю с ь н а ю ж н у ю г р а н и ц у , ч т о б ы в с т р е т и т ь с я с н а ш и м и в о е н н ы м и и и з у ч и т ь х о д о п е р а ц и й п о о б е с п е ч е н и ю б е з о п а с н о с т и г р а н и ц ы » , — н а п и с а л о н .

До этого глава Пентагона заявил, что Дональд Трамп хочет получить стопроцентный оперативный контроль над южной границей.

В конце января в американском Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов, анонсированные администрацией Дональда Трампа. Федералы задерживают мигрантов в районах, где ограничено взаимодействие местных властей с центром. Отмечается, что силовики ищут преступников, однако могут ловить и нелегалов.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на границе.