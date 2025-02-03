ВСУ перевели в пехоту офицеров из обслуги ЗРК Patriot

Часть обслуги размещенных на Украине американских зенитных комплексов Patriot переведена в сухопутные войска ВСУ. Об этом сообщил украинский "5 канал" со ссылкой на военнослужащих.

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По их словам, приказ о переводе был издан 30 января, а уже на следующий день бывших зенитчиков перевезли в учебный центр мотопехотной бригады.

Под переквалификацию попали не только солдаты, но и офицеры ВСУ, прошедшие в США обучение ремонту и обслуживанию Patriot.

Острая нехватка пехоты на фронте заставляет командование ВСУ переводить в сухопутные войска квалифицированных специалистов другого профиля. Ранее в штурмовики отправили аэродромных техников и операторов немецких систем ПВО IRIS-T.

Как минимум трое зенитчиков погибли в первом же бою, провальной контратаке ВСУ в районе Табаевки под Харьковом.