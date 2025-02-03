Харьковская область имеет стратегическое и политическое значение для России и будет освобождена.

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Такое заявление сделал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

« Н у , з а д а ч и в о е н н ы х я н е з н а ю , н и ч е г о н е м о г у с к а з а т ь п о э т о м у п о в о д у . Я п р а к т и ч е с к и у в е р е н , ч т о Х а р ь к о в с к а я о б л а с т ь и м е е т с е р ь е з н о е с т р а т е г и ч е с к о е и п о л и т и ч е с к о е з н а ч е н и е д л я в с е й н а ш е й б о л ь ш о й с т р а н ы . ( . . . ) П о э т о м у я у в е р е н , ч т о Х а р ь к о в с к а я о б л а с т ь в с е - т а к и б у д е т о с в о б о ж д е н а » , — п о д ч е р к н у л о н .

Чиновник также напомнил о словах президента Российской Федерации Владимира Путина, который говорил о необходимости создания санитарной зоны для защиты российского приграничья от возможных обстрелов. Он добавил, что на ряде направлений фронта в Харьковской области имеется существенная динамика.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что дорога между населенными пунктами Двуречная и Купянск в Харьковской области перешла под контроль российских военных. Он добавил, что контроль над Западным и Двуречным позволяет подразделениям Армии России продвигаться в сторону Купянска и севернее, в сторону Великого Бурлука.