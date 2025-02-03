Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

Российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ударили по подземному бункеру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах и уничтожили десятки украинских бойцов. Видео атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В ролике показываются идентифицированные с воздуха замаскированная украинская бронетехника и военные объекты ВСУ. Затем видно, как с места предполагаемого расположения бункера поднимаются клубы дыма и пыли.