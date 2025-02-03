Командир спецназа «Ахмат» высказался о погибшем при взрыве Саркисяне

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что батальон погибшего Армена Саркисяна успешно выполнял боевые задачи в Курской области. Комментарий Алаудинова опубликован в его Telegram-канале.

Алаудинов принес соболезнования близким Саркисяна и бойцам его подразделения. Он подчеркнул, что гибель Саркисяна - большая потеря.

« А р м е н с д о с т о и н с т в о м з а щ и щ а л н а ш е О т е ч е с т в о . Н а т е р р и т о р и и К у р с к о й о б л а с т и н а ш и п о д р а з д е л е н и я н е к о т о р о е в р е м я н а х о д и л и с ь р я д о м , д о с т о й н о в ы п о л н я л о п о д р а з д е л е н и е « А р б а т » с в о и б о е в ы е з а д а ч и » , - з а я в и л А л а у д и н о в .

Алаудинов подчеркнул, что организаторы убийства Саркисяна должны понести наказание. Командир «Ахмата» отметил, что враги России пытаются нанести ей «удар в спину».

Стало известно, что делал Саркисян перед взрывом в ЖК «Алые паруса»

Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

В СК заявили, что жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что погибший - глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян.