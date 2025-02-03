Командир спецназа «Ахмат» высказался о погибшем при взрыве Саркисяне
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что батальон погибшего Армена Саркисяна успешно выполнял боевые задачи в Курской области. Комментарий Алаудинова опубликован в его Telegram-канале.
Алаудинов принес соболезнования близким Саркисяна и бойцам его подразделения. Он подчеркнул, что гибель Саркисяна - большая потеря.
«Армен с достоинством защищал наше Отечество. На территории Курской области наши подразделения некоторое время находились рядом, достойно выполняло подразделение «Арбат» свои боевые задачи», - заявил Алаудинов.
Алаудинов подчеркнул, что организаторы убийства Саркисяна должны понести наказание. Командир «Ахмата» отметил, что враги России пытаются нанести ей «удар в спину».
Стало известно, что делал Саркисян перед взрывом в ЖК «Алые паруса»
Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.
В СК заявили, что жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что погибший - глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян.