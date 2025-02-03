США модернизируют антидроновый M-SHORAD из-за СВО

Армия США планирует модернизировать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Army Recognition.

© Lenta.ru

« С о г л а с н о о т ч е т у Конгресса США, опубликованному в январе 2025 года, армия США планирует адаптировать и усовершенствовать свою систему M-SHORAD, основываясь на ценных уроках продолжающегося конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что широкое применение дронов в ходе СВО подчеркивает необходимость модернизации существующих систем ПВО. Военные хотят повысить эффективность M-SHORAD в качестве антидронового оружия. В частности, армию интересует эффективная защита от барражирующих боеприпасов.

Система M-SHORAD на шасси бронетранспортера Stryker несет боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом, а также ракетами Stinger и Longbow Hellfire. Новую версию системы оснастят лазером мощностью 50 киловатт, который позволит снизить стоимость перехвата малоразмерных целей. Кроме того, в ходе модернизации существующих M-SHORAD пусковую установку для ракет Hellfire хотят заменить дополнительными ракетами Stinger.

В октябре 2024 года в США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси Stryker. Машина получила лазер BlueHalo Locust мощностью 26 киловатт, автоматическую пушку XM914 калибра 30 миллиметров и ракеты калибра 70 миллиметров APKWS II с лазерным наведением.