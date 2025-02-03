В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства БПЛА
Беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Молдавии. Несанкционированный полет был отслежен системами контроля, говорится в заявлении в Telegram-канале Национальной Армии.
По данным молдавского военного ведомства, нарушение «было зафиксировано между 00:30 и 00:45».
«Траектория полета: с. Павловка, Украина - с. Карманова - г. Маяк – г. Григориополь. После этого БПЛА покинул воздушное пространство республики», - говорится в сообщении.
Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил об обнаружении двух беспилотных летательных аппаратов, упавших на территории страны. В ведомстве предположили, что они якобы были запущены из России. После чего в МИД Молдавии был вызван посол России в Кишиневе Олег Озеров.