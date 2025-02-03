В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства БПЛА

Беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Молдавии. Несанкционированный полет был отслежен системами контроля, говорится в заявлении в Telegram-канале Национальной Армии.

По данным молдавского военного ведомства, нарушение «было зафиксировано между 00:30 и 00:45».

« Т р а е к т о р и я п о л е т а : с . П а в л о в к а , У к р а и н а - с . К а р м а н о в а - г . М а я к – г . Г р и г о р и о п о л ь . П о с л е э т о г о Б П Л А п о к и н у л в о з д у ш н о е п р о с т р а н с т в о р е с п у б л и к и » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил об обнаружении двух беспилотных летательных аппаратов, упавших на территории страны. В ведомстве предположили, что они якобы были запущены из России. После чего в МИД Молдавии был вызван посол России в Кишиневе Олег Озеров.