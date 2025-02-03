Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за укрепление европейской безопасности и обороны, а также совершенствование совместного процесса закупок.

" В о - п е р в ы х , э т о б е з о п а с н о с т ь и о б о р о н а . М ы д о л ж н ы и х у к р е п и т ь . П о э т о м у х о р о ш о , ч т о е в р о п е й с к и е г о с у д а р с т в а - ч л е н ы о б с у ж д а ю т з д е с ь , к а к о н и м о г у т с ф о р м и р о в а т ь с в о й в к л а д в Н А Т О , ч т о б ы м ы б ы л и в в ы г о д н о м п о л о ж е н и и и м о г л и г а р а н т и р о в а т ь с в о ю с о б с т в е н н у ю б е з о п а с н о с т ь " , - з а я в и л Ш о л ь ц п о п р и б ы т и и н а н е ф о р м а л ь н ы й с а м м и т Е С в Б р ю с с е л е .

При этом он отметил, что Европе нужны конкретные соглашения, касающиеся оборонной промышленности.

" Н е о б х о д и м о о б е с п е ч и т ь б о л е е т е с н о е с о т р у д н и ч е с т в о , д а ж е б е з к о н т р о л я п о с р е д с т в о м п р а в и л к о н к у р е н ц и и . Н а м н е о б х о д и м о у л у ч ш и т ь с о в м е с т н ы й п р о ц е с с з а к у п о к , а т а к ж е о б е с п е ч и т ь п о с л е д о в а т е л ь н о е к р у п н о м а с ш т а б н о е с о в м е с т н о е п р о и з в о д с т в о , ч т о б ы г а р а н т и р о в а т ь в о з м о ж н о с т ь н а р а щ и в а н и я о б ъ е м о в п р о и з в о д с т в а , к о г д а э т о н е о б х о д и м о , и ч т о б ы н а м н е п р и ш л о с ь н а ч и н а т ь в с е с н а ч а л а " , - с к а з а л г л а в а п р а в и т е л ь с т в а Ф Р Г .

На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года страны НАТО поставили задачу довести военные расходы до 2% ВВП. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 21 января подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против этого предложения Трампа, отметив, что для Германии это слишком высокий показатель.

В Москве не раз заявляли, что политика Североатлантического альянса ведет к эскалации в Европе и повышает риск прямого столкновения НАТО с РФ.