Шольц выступил за укрепление европейской обороны
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за укрепление европейской безопасности и обороны, а также совершенствование совместного процесса закупок.
"Во-первых, это безопасность и оборона. Мы должны их укрепить. Поэтому хорошо, что европейские государства-члены обсуждают здесь, как они могут сформировать свой вклад в НАТО, чтобы мы были в выгодном положении и могли гарантировать свою собственную безопасность", - заявил Шольц по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.
При этом он отметил, что Европе нужны конкретные соглашения, касающиеся оборонной промышленности.
"Необходимо обеспечить более тесное сотрудничество, даже без контроля посредством правил конкуренции. Нам необходимо улучшить совместный процесс закупок, а также обеспечить последовательное крупномасштабное совместное производство, чтобы гарантировать возможность наращивания объемов производства, когда это необходимо, и чтобы нам не пришлось начинать все сначала", - сказал глава правительства ФРГ.
На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года страны НАТО поставили задачу довести военные расходы до 2% ВВП. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 21 января подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против этого предложения Трампа, отметив, что для Германии это слишком высокий показатель.
В Москве не раз заявляли, что политика Североатлантического альянса ведет к эскалации в Европе и повышает риск прямого столкновения НАТО с РФ.