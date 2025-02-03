Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино (Белгородская область). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

© губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

После попадания одного из дронов в частный дом вспыхнул пожар. Также были повреждены легковой автомобиль и придомовая территория.

Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее три украинских беспилотника сбили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».