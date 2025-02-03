В Вооружённых силах Украины прослеживается нехватка солдат под Красноармейском, поэтому они теряют позиции в окрестностях города.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По словам украинских боевиков, ВС России сейчас контролируют доминирующие высоты, поэтому украинские пути снабжения теперь находятся в пределах их досягаемости.

Кроме того, украинские офицеры заявляют о том, что у них не хватает резервов для дальнейшего удержания позиций.

Отмечается также, что новые пехотные подразделения не справляются со своими обязанностями, а неопытные бойцы зачастую покидают свои позиции, что приводит к растягиванию линии фронта.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о выдавливании ВСУ из окрестностей Красноармейска.