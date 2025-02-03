Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для финнов, которые решили вступить в ВСУ. В сообщении подчеркивается, что министерство «не рекомендует и не пропагандирует» участие в боевых действиях на стороне Украины, но оказывает помощь гражданам Финляндии, находящимся на Украине.

Как подчеркнули в министерстве, любой гражданин Финляндии, собирающийся присоединиться к ВСУ, должен «прочитать и понять» специальную инструкцию. В этой инструкции даны указания по консульским услугам и объясняется, что финское законодательство говорит о правовом статусе «добровольцев».

В инструкции подчеркивается, что «добровольное участие в боевых действиях на стороне ВСУ не является преступлением в Финляндии». Однако финны на службе ВСУ, подозреваемые в совершении военного преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственности в Финляндии.

Также в инструкции сказано, что подготовка наемников ВСУ «не соответствует подготовке финских призывников». Дипломаты предупредили, что расторгнуть соглашение о службе в ВСУ «практически невозможно».

Кроме того, в МИД Финляндии сообщили, что к концу 2024 года около дюжины финских добровольцев погибли или пропали без вести на Украине. Финские дипломаты заявили, что родственники погибших наемников должны обращаться за компенсацией к ВСУ.

Ранее телеканал CNN сообщил, что более 20 американцев пропали без вести на передовой в зоне конфликта на Украине, причем за последние полгода количество таких случаев резко возросло. Телеканал выяснил, что за это время тела как минимум пяти американцев, записавшихся в украинскую армию, не удалось забрать с поля боя.

Телеканал упомянул 25-летнего бывшего солдата ВС США Закари Форда и еще одного американца без военного опыта. Они были убиты беспилотником, когда пытались взорвать мост в ДНР. Находившийся с ними третий наемник из США выжил. Американец рассказал телеканалу, что винит в потерях «плохого офицера», который относился к бойцам как к «пушечному мясу».