Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский после взрыва, прогремевшего накануне у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Павлограде Днепропетровской области, выразил озабоченность отсутствием у кампании по мобилизации народной поддержки.
"Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Впрочем, общегосударственное дело <…> невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ не могут действовать в условиях военного конфликта "без мер мобилизации". При этом Сырский отметил, что случай в Днепропетровской области не первый, два аналогичных произошли в Полтавской и Ровенской областях
О взрыве около здания военкомата в Павлограде стало известно 2 февраля из сообщения регионального отделения украинской полиции. Издание "Страна" информировало, что ранение получил сотрудник военкомата.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом мобилизация серьезно обострила раскол в украинском обществе. Пока сотрудники военкоматов применяют к простым гражданам силу, а на службу попадают даже негодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Владимир Зеленский также признавал, что мобилизация в стране расколола общество на гражданских и военных.