Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский после взрыва, прогремевшего накануне у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Павлограде Днепропетровской области, выразил озабоченность отсутствием у кампании по мобилизации народной поддержки.

" С у х о п у т н ы е в о й с к а п ы т а ю т с я п р е о д о л е в а т ь с у щ е с т в у ю щ и е п р о б л е м ы в р а б о т е Т Ц К , и с п р а в л я т ь о ш и б к и , р а б о т а ю т н а д у л у ч ш е н и е м к а ч е с т в а р а б о т ы Т Ц К . В п р о ч е м , о б щ е г о с у д а р с т в е н н о е д е л о < … > н е в о з м о ж н о б е з в с е н а р о д н о й п о д д е р ж к и а р м и и и у в а ж е н и я к в о е н н о с л у ж а щ и м " , - н а п и с а л о н в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е .

По его словам, ВСУ не могут действовать в условиях военного конфликта "без мер мобилизации". При этом Сырский отметил, что случай в Днепропетровской области не первый, два аналогичных произошли в Полтавской и Ровенской областях

О взрыве около здания военкомата в Павлограде стало известно 2 февраля из сообщения регионального отделения украинской полиции. Издание "Страна" информировало, что ранение получил сотрудник военкомата.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом мобилизация серьезно обострила раскол в украинском обществе. Пока сотрудники военкоматов применяют к простым гражданам силу, а на службу попадают даже негодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Владимир Зеленский также признавал, что мобилизация в стране расколола общество на гражданских и военных.