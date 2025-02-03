Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале. Об этом заявил бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинский «5 канал» в Telegram.

« У к р а и н с к и е п и л о т ы , к о т о р ы е б у д у т р а б о т а т ь н а э т и х с а м о л е т а х , у ж е з а к а н ч и в а ю т о б у ч е н и е » , — п о д ч е р к н у л у к р а и н с к и й э к с - п р е з и д е н т .

Порошенко озвучил сроки поставки первой партии Mirage и назвал их эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух». Политик также рассказал по итогам визита во Францию о договоренности по подготовке специальных резолюций Европарламента, Национальной Ассамблеи и Сената Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж поставит Украине истребители Mirage 2000 до конца I квартала 2025 года. Также дипломат отказался рассказать, как Франция относится к отправке международного миротворческого контингента на Украину.