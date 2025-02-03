Февраль ожидается сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация и сейчас характеризуется как непростая. Об этом сообщил главком украинских войск Александр Сырский.

" Ф е в р а л ь б у д е т н е п р о с т д л я н а ш е г о в о й с к а " , - н а п и с а л о н в F a c e b o o k ( з а п р е щ е н в Р о с с и и ; п р и н а д л е ж и т к о р п о р а ц и и M e t a , п р и з н а н н о й в РФ экстремистской) по итогам совещания, посвященного деятельности ВСУ в январе.

Сырский добавил, что в целом ситуация сложная. По его словам, основные усилия сейчас будут сосредоточиваться на попытке обороны. При этом он назвал операцию в Курской области одним из приоритетов ВСУ.

Главком в очередной раз признал, что украинская армия испытывает дефицит личного состава.

" П р о д о л ж а ю т с я м е р о п р и я т и я п о п е р е м е щ е н и ю и к о м а н д и р о в к е в о е н н о с л у ж а щ и х и з н е б о е в ы х в б о е в ы е в о и н с к и е ч а с т и . С д е л а л а к ц е н т н а н е о б х о д и м о с т и у л у ч ш и т ь р а б о т у в н а п р а в л е н и и р е к р у т и н г а и у с и л е н и я п с и х о л о г и ч е с к о й с т о й к о с т и в о и н о в " , - н а п и с а л о н .

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации, а также переводя узких специалистов из технологически продвинутых подразделений, в частности частей ПВО, в штурмовые бригады. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.

На этом фоне о бессмысленности операции ВСУ в Курской области говорили уже многие эксперты на Украине. В частности, генерал ВСУ Дмитрий Марченко отмечал, что это вторжение не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии. Позднее он был отправлен в отставку. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что для ВСУ не было никакого военного смысла заходить в Курскую область и держаться там, а командование бросает туда на убой свои лучшие силы.