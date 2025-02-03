WSJ: Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике

Россия обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, что обеспечивает ей превосходство над США и Канадой в Арктике. К такому выводу приходит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее оценкам, на Крайнем севере Северной Америки отсутствует военная инфраструктура: сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) устарела, а американские радары не могут обнаружить российские новейшие гиперзвуковые ракеты. США и Канада подписали договор о создании NORAD в 1958 году, напоминает издание.

Кроме того, в США нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а у Канады всего один порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и он расположен в 800 км к югу от полярного круга, отмечает WSJ.

По информации газеты, на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север, в американских и канадских аэропортах в Арктике грунтовые взлетно-посадочные полосы, что делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.

Как отмечает издание, Россия лидирует в освоении арктических богатств и обладает более чем 30 ледоколами, в том числе атомными. По данным газеты, в то же время у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту. Вашингтон и Оттава планируют закупить больше ледоколов для охраны Арктики, но пока эти планы не реализованы, добавляет WSJ.

Президент России Владимир Путин называл освоение Арктики неоспоримым приоритетом государства, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики страны. По данным Министерства транспорта РФ, по состоянию на начало 2024 года в составе национальной ледокольной группировки находился 41 ледокол, в том числе 34 дизель-электрических и 7 атомных. В ноябре 2024 года на воду спустили самый мощный ледокол в мире - атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". В декабре 2024 года в эксплуатацию ввели атомный ледокол "Якутия", спущенный на воду в 2022 году.