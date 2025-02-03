Главком ВСУ заявил о структурной реформе украинской армии

Украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск. О структурной реформе войск заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

« П р о д о л ж а е т с я р е ф о р м а о р г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у р ы В о о р у ж е н н ы х с и л . П р и с т у п и л и к р е а л и з а ц и и м е р о п р и я т и й п о п е р е х о д у н а к о р п у с н у ю с т р у к т у р у » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и г л а в к о м а .

Сырский добавил, что ситуация для ВСУ на фронте остается сложной.

Ранее Сырский прокомментировал случаи насилия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования. Он заявил, что насилие в отношении военнослужащих недопустимо.