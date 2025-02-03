ВВС Украины признали гибель своего летчика в боевом вылете

Украинские ВВС признали гибель своего летчика-истребителя во время выполнения боевого вылета.
"Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов", - сообщается на странице 831-й Миргородской бригады тактической авиации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Уточняется, что пилоту было 24 года. Тип самолета, на котором летал Болотов, не указывается.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский Су-27.