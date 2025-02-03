ВВС Украины признали гибель своего летчика в боевом вылете

Украинские ВВС признали гибель своего летчика-истребителя во время выполнения боевого вылета.

" Н е в е р н у л с я с б о е в о г о з а д а н и я л е т ч и к - и с т р е б и т е л ь в о з д у ш н ы х с и л к а п и т а н И в а н Б о л о т о в " , - с о о б щ а е т с я н а с т р а н и ц е 8 3 1 - й М и р г о р о д с к о й б р и г а д ы т а к т и ч е с к о й а в и а ц и и в F a c e b o o k ( з а п р е щ е н в Р о с с и и ; п р и н а д л е ж и т к о р п о р а ц и и M e t a , п р и з н а н н о й в Р Ф э к с т р е м и с т с к о й ) .

Уточняется, что пилоту было 24 года. Тип самолета, на котором летал Болотов, не указывается.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский Су-27.